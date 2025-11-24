Kewos Employé Modèle

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23 22:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans ce spectacle employé modèle, Kéwos, nous embarque dans un voyage à travers ses galères professionnelles et son parcours semé d’embûches. Depuis le collège, avec la grande question: Tu veux faire quoi plus tard ? Mais quand on n’a jamais vraiment trouvé la réponse, comment s’orienter dans un monde où tout le monde semble avoir une trajectoire tracée ? À force de chercher à coller aux attentes de la société — un CDI, être propriétaire, avoir une vie de famille — il enchaîne les boulots sans jamais vraiment savoir ce qu’il veut au fond de lui. Manque de confiance, tentatives de bien faire et aventures absurdes, ce spectacle est un rire sur la quête d’un avenir conventionnel et la réalité d’une vie parfois moins carrée qu’on ne voudrait nous le faire croire. Entre absurde et sincérité, Kéwos nous invite à rire de nos propres interrogations existentielles. Parce qu’au fond, qui sait vraiment ce qu’il veut quand il est encore en train de se chercher ? .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kewos Employé Modèle Blotzheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue