Kewos Employé Modèle Troyes

Kewos Employé Modèle

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Depuis le collège, avec la grande question: “Tu veux faire quoi plus tard ?” Mais quand on n’a jamais vraiment trouvé la réponse, comment s’orienter dans un monde où tout le monde semble avoir une trajectoire tracée ?

À force de chercher à coller aux attentes de la société — un CDI, être propriétaire, avoir une vie de famille — il enchaîne les boulots sans jamais vraiment savoir ce qu’il veut au fond de lui.



Manque de confiance, tentatives de bien faire et un rire sur la quête d’un avenir conventionnel et la réalité d’une vie parfois moins carrée qu’on ne voudrait nous le faire croire. Entre absurde et sincérité, Kéwos nous invite à rire de nos propres interrogations existentielles.

Parce qu’au fond, qui sait vraiment ce qu’il veut quand il est encore en train de se chercher ? .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

