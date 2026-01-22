KEYIFE concert musiques traditionnelles orientales Hangart Marseille 4e Arrondissement

KEYIFE concert musiques traditionnelles orientales

Vendredi 6 février 2026 de 19h30 à 21h. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

2026-02-06

Keyife réunit trois musicien·nes autour d’un répertoire inspiré des musiques traditionnelles orientales, de la Thrace à Tunis, en passant par Istanbul, l’Iran ou le Liban.

Entre cordes et rythmes, le trio explore avec complicité l’esprit du keyif, mot qui évoque en turc la sérénité joyeuse, le plaisir partagé, bref le kiff ! Un voyage sensible et chaleureux

au cœur des traditions méditerranéennes et orientales.



COMPAGNIE RONDOROYAL F 808

AVEC Christian Froment in (chant, violon, kamantcheh persan, oud, saz), Hédia Chaf faï (qanun) et Fathi Belqacem (percussions cajun, darbouka, bendir, konnakol) .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 69 30 hangart@marseille.fr

Keyife brings together three musicians to perform a repertoire inspired by traditional Eastern music, from Thrace to Tunis, via Istanbul, Iran and Lebanon.

