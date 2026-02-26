Keysuna + No Sex Last Night + Prince3kx – Sun fête ses 30 ans – Clubbing Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

À l’occasion de ses 30 ans, SUN ouvre les portes de son studio en journée et poursuit la fête au Lieu Unique en soirée pour célébrer ensemble cette nouvelle décennie. Au programme : un grand quiz sur la radio, des surprises mais surtout de la musique ! KEYSUNA : Autrice-compositrice-interprète, Keysuna est une artiste Neo Soul nantaise. Reçue dans un SUN Music Addict en 2023, Keysuna a depuis fait du chemin et sorti Bounds, son premier album fin 2025. NO SEX LAST NIGHT : Un duo qui compose pour mieux oublier ses pseudo-problèmes de zoomers, racontés dans un français presque naïf. PRINC3KX – la sélection du SUN Electro Social Club : Figure montante de la scène électronique, entre introspection et énergie du dancefloor, c’est à Prince3kx que l’on confie les clés de la fin de soirée.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://lesonunique.com/mysun/actualite/2473



