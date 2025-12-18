Kézako , poème musical • Les Nuits de la Lecture La Ferté-Saint-Aubin
Kézako , poème musical • Les Nuits de la Lecture La Ferté-Saint-Aubin samedi 24 janvier 2026.
Kézako , poème musical • Les Nuits de la Lecture
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture
reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un
tour du monde inattendu et joyeux…
10h30 Kézako , poème musical à partir de 18 mois/Compagnie Ô
Kézako ?
Qu’y a-t-il dans ce landau ?
Une farandole d’histoires à déguster, de curieux animaux aux sens émoussés…
Des mots d’ici, des sons d’ailleurs, portés par les vents, bercés par les chants…
Un voyage autour du monde, en 1800 secondes… .
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
English :
Saturday January 24: Ask for the program! Reading Nights
return for a 10th edition that will take you on an unexpected and joyful
world tour?
10:30 a.m.: Kézako , musical poem from 18 months/Compagnie Ô
Kézako?
