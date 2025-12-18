Kézako , poème musical • Les Nuits de la Lecture

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture

reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un

tour du monde inattendu et joyeux…

10h30 Kézako , poème musical à partir de 18 mois/Compagnie Ô

Kézako ?

Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture

reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un

tour du monde inattendu et joyeux…

10h30 Kézako , poème musical à partir de 18 mois/Compagnie Ô

Kézako ?

Qu’y a-t-il dans ce landau ?

Une farandole d’histoires à déguster, de curieux animaux aux sens émoussés…

Des mots d’ici, des sons d’ailleurs, portés par les vents, bercés par les chants…

Un voyage autour du monde, en 1800 secondes… .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday January 24: Ask for the program! Reading Nights

return for a 10th edition that will take you on an unexpected and joyful

world tour?

10:30 a.m.: Kézako , musical poem from 18 months/Compagnie Ô

Kézako?

L’événement Kézako , poème musical • Les Nuits de la Lecture La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-12-18 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN