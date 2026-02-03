Kezeg an heol : livre collectif de femmes de Bretagne Librairie la Géothèque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Adultes

Dans Kezeg an Heol : Femmes effacées, féminismes occultés ? Une vingtaine de femmes bretonnes s’emparent de l’histoire et de la culture de la Bretagne pour restituer la place longtemps occultée des femmes. Ludsine Briand et Enora de Parscau, deux des 20 coautrices, viendront répondre aux questions des libraires de la Géothèque à l’occasion du mois de la langue bretonne et de la Journée internationale des droits des femmes.

Librairie la Géothèque Centre-ville Nantes 44000

0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr



Afficher la carte du lieu Librairie la Géothèque et trouvez le meilleur itinéraire

