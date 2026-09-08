Keziah Jones La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Keziah Jones

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Né à Lagos au Nigeria, l’artiste se souvient de son enfance comme une bande son qui oscillait entre les choeurs traditionnels écoutés par son père et les disques de ses soeurs, Michael Jackson, Teddy Pendergrass, Sly Stone… C’est là qu’il découvre la guitare, commence à écrire ses chansons et fait ses premières scènes dans les clubs puis dans la rue, où il forge son style unique.

Au croisement du blues, du funk et des rythmes africains, il invente alors le blufunk, une signature musicale devenue sa marque de fabrique. Artiste pluridisciplinaire sans limites, imperméable au passage du temps… On aura jamais fini de découvrir le discret et inspirant Olufemi Sanyaolu,a.k.a. Mister Jones.

Dix ans après son dernier album, il est revenu en 2025 avec Alive & Kicking, son dernier album emblématique qu’il viendra vous présenter à l’occasion de sa venue à Brest.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 19h30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Keziah Jones Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue