Keziah Jones Route De Fos RN 569 Istres

Keziah Jones

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Keziah Jones, guitariste à la technique percussive reconnaissable, il mêle groove et engagement, entre héritage africain et énergie rock-funk.

Né à Lagos, nigérian, Keziah Jones impose depuis plus de trente ans un style unique nommé blufunk , fusion entre blues brut, funk incisif et rythmes yoruba. Après avoir appris le piano puis la guitare, il a commencé à jouer dans les rues de Londres et du métro parisien. Avec Blufunk Is a Fact, porté par le tube global Rhythm Is Love et African Space Craft, Nigerian Wood…) et ses performances scéniques électrisantes, il s’impose comme un artiste intemporel. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

Keziah Jones, a guitarist with a recognizable percussive technique, blends groove and commitment, between African heritage and rock-funk energy.

