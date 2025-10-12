MOZART ET LES ETOILES – ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO Puget Sur Argens

MOZART ET LES ETOILES Début : 2026-05-23 à 20:30. Tarif : – euros.

LA VILLE DE PUGET SUR ARGENS ET L’ENSEMBLE CALLIOPÉE PRÉSENTENT : MOZART ET LES ÉTOILESMOZART ET LES ÉTOILESDurée : 1h00Avec l’Ensemble Calliopée et Hubert reevesAlto, Direction artistique et présentations : Karine LethiecViolon : Alexandra Soumm, Violoncelle : Florent Audibert ou Diana Ligeti, Piano : Maria Perrotta, (dans la version quatuor avec piano)Spectacle musical conçu avec l’astrophysicien et conteur Hubert ReevesSpectacle accompagné d’une projection d’images spectaculaires de l’univers sur grand écran, réalisées par Didier BertrandCertains comptent les étoiles. Hubert Reeves, lui, les conte… Le programme Mozart et les étoiles , conçu par Hubert Reeves et Karine Lethiec, explore les parallèles entre création du Cosmos et création musicale. Les chefs-d’œuvre du grand répertoire classique, de Mozart à Philippe Hersant, permettent ainsi d’illustrer les grandes lois de l’Univers, sa structure, ses particules élémentaires, la vie des étoiles. Au moyen de projections d’images du cosmos, Hubert Reeves et l’Ensemble Calliopée conjuguent astronomie et musique.« Musique et e´toiles ont beaucoup a` dire ensemble. » – La Nouvelle République « Un récit cosmologique et un concert ludique […] ne peuvent que nous aider à pénétrer les grandes lois de l’univers comme celles de la composition musicale. »La revue du spectacle« Une sorte de voyage magique où le fabuleux conteur qu’est Hubert Reeves explique l’univers le plus simplement du monde. »Le Régional20H00 : OUVERTURE DES PORTES AUX ABONNÉS20H10 : OUVERTURE DES PORTES AUX NON ABONNÉSBOISSONS ET NOURRITURE INTERDITES EN SALLE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO RUE DANIEL ISNARD – 83480 Puget Sur Argens 83