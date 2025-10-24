KEZIAH JONES – LE MeM – RENNES Rennes

KEZIAH JONES Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Après une pause de dix ans sans nouvel album, Keziah Jones revient avec force via un album majeur aux allures de manifeste, malicieusement intitulé Alive and Kicking (comprenez « vivant et au top »). Enregistré dans les conditions du live chez lui, à Lagos au Nigéria, au cœur des studios de Femi Kuti, ce nouvel opus associe covers et nouveaux titres à ses plus grands tubes en version live. L’inventeur du blufunk l’a imaginé comme un fil traversant sa carrière, une sorte de « résumé des épisodes précédents ». Pas étonnant du coup, de retrouver ici une reprise du groupe Police, fortement lié à ses jeunes années londoniennes ou un « Pass the Joint » emprunté à Rick James. Et si l’on se réjouira d’entendre à nouveau son fameux « Rhythm is Love » en version acoustique, introduit par un jubilatoire « Paris, c’est moi ! », on ne pourra que fondre à l’écoute de sa dernière pépite soul love, « Melissa », accompagnée d’un clip épuré et solaire. Une nouveauté pour Keziah : l’exploration de la soul comme nouveau genre dans son répertoire.

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35