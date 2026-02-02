KF exposition Saumur

KF exposition

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-20

2026-02-14

Artiste plasticienne spécialisée dans l’exploration de la représentation féminine à travers l’hybridation de la photographie et de la peinture, Karine Fromentin, alias KF , expose à Saumur.

Son travail s’articule autour de l’exploration de la représentation féminine, à travers une approche mêlant photographie et peinture. Ses créations mêlent portraits, paysages marins et objets de la mer et questionnent l’identité féminine dans un dialogue constant entre abstraction picturale et présence photographique.

PRECISIONS HORAIRES

Du 14/02 au 20/02/2026 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Fermé le vendredi après-midi.

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire fromentink@gmail.com

English :

Karine Fromentin, aka KF , is a visual artist specializing in the exploration of female representation through the hybridization of photography and painting, and is exhibiting in Saumur.

