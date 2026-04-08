Kfé EFE, « Les lieux d’innovation sociale « par le bas » : apprendre, partager, transformer et s’émanciper » Mercredi 8 avril, 16h00 Salle des Actes, Fac. Sciences sport, Bât. 335, Univ. Paris-Saclay Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T16:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T16:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00

Face aux crises contemporaines, les villes sont appelées à se transformer : aux impératifs de croissance et d’attractivité s’ajoutent désormais ceux de résilience, de durabilité et d’inclusivité. Cette communication porte ainsi sur des modèles urbains alternatifs émergeant de lieux d’innovation sociale d’en bas, ces derniers étant des espaces de créativité, d’apprentissage et d’expérimentation.

Ancrés dans l’idée des biens communs, ces lieux contribuent à la (re)construction des savoirs et des compétences des habitants leur permettant de produire, gager et partager des ressources collectives, renforçant ainsi leur autonomie et contribuant à leur émancipation vis-à-vis des secteurs public ou marchand.

La première partie du séminaire sera dédiée au fonctionnement des lieux d’innovation sociale appréhendés comme hétérotopies urbaines. Le regard sur l’écosystème urbain d’innovation sociale permettra par la suite d’examiner les conditions de circulation des idées et des solutions entre les lieux d’innovation ascendants et les institutions municipales, en tant que levier potentiel de transformation urbaine.

La seconde partie s’appuiera sur des études de cas issues de terrains menées au Canada, en Pologne et en France, pour lesquels « apprendre, partager, transformer et s’émanciper » constituent un dénominateur commun.

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Robert Pyka est professeur de sociologie à l’Université de Silésie à Katowice. Entre 2019 et 2020, il a occupé le poste de vice-doyen chargé de la recherche et de l’internationalisation à la Faculté des sciences sociales. Auparavant, il était directeur scientifique de l’Institut de sociologie à l’Université de Silésie. Il dirige l’Observatoire des processus urbains et métropolitains.

Ses recherches portent sur les questions urbaines et métropolitaines, l’autonomie locale, la décentralisation, ainsi que la complexité et la diversité des processus urbains en tant que sources de créativité et d’innovation. Il s’intéresse principalement aux problématiques liées à l’évolution de l’Etat et des collectivités territoriales dans une perspective de mondialisation, métropolisation et de la gouvernance multiniveau.

Il est l’auteur de plusieurs dizaines d’articles scientifiques et de deux ouvrages majeurs : Métropolisation et gouvernance locale (Pyka, 2014) et Mondialisation – justice sociale – efficacité économique (Pyka, 2008). Il a été chercheur invité à l’Université d’Ottawa (Canada, avril 2025), professeur invité à l’Université de la Sarre (Allemagne, janvier 2025), ainsi qu’à l’Université Lyon 2 (France, octobre 2023 et novembre 2024) et à l’Université de Lille (France, mars 2020).

En tant qu’expert, il travaille avec plusieurs structures scientifiques et institutions européennes. Il est expert pour l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) de l’Union européenne et évaluateur pour l’Agence nationale de la recherche (ANR) en France. Il est également membre du comité scientifique de la Maison des Sciences Sociales et des Humanités de Lyon et Saint-Étienne. Depuis 2024, il siège au conseil d’administration de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), dont il préside le commission « Démocratie et gouvernance ».

Entre 2020 et 2021, il a mené un projet intitulé « Les métropoles comme laboratoires pour de nouveaux modèles de lieux d’innovation » en tant que chercheur invité à l’Institut d’études avancées (IEA) de Lyon (France). Actuellement, il dirige dans son Université le projet Interreg CE « Strengthening Metropolitan Cooperation and Governance in Central Europe » (MECOG-CE) pour la période 2023-2026.

Ses contributions académiques ont été distinguées à plusieurs reprises. En 2023, il a été nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques par le Premier Ministre de la République Française. En 2018, il a reçu la Médaille d’or du mérite pour services rendus à l’Université de Silésie à Katowice, et en 2024, il a été nommé au Prix Scientifique de Silésie.

Salle des Actes, Fac. Sciences sport, Bât. 335, Univ. Paris-Saclay Rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gs.education@universite-paris-saclay.fr »}]

Robert Pyka nous présente ses travaux de recherche sur les innovations sociales par le bas notamment dans le domaine de l’éducation populaires. innovations sociales apprendre

Christophe-Hargoues