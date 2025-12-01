K’fé Philo et vin chaud Lieu-dit Kerouspig Cavan

K’fé Philo et vin chaud

Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-29 20:30:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Nos philosophes Yves-Marie Moal, François Bridet, Muriel Van Vliet

Vous proposent de réchauffer vos neurones sur le thème

Peut-on penser la mort ? .

Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

