Kfé philo Kerouspig Lannion

Kfé philo

Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 20:30:00

fin : 2025-12-29 22:30:00

Date(s) :

2025-12-29

Conférence débat Peut-on penser la mort ?

animée par 3 philosophes et Louis-Jacques Suignard

Vin chaud , jus de pommes aux épices .

Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

English :

L’événement Kfé philo Lannion a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose