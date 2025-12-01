Kfé philo Kerouspig Lannion
Kfé philo Kerouspig Lannion lundi 29 décembre 2025.
Kfé philo
Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 20:30:00
fin : 2025-12-29 22:30:00
Date(s) :
2025-12-29
Conférence débat Peut-on penser la mort ?
animée par 3 philosophes et Louis-Jacques Suignard
Vin chaud , jus de pommes aux épices .
Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
