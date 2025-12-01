Kfé philo Kerouspig Lannion

Kfé philo Kerouspig Lannion lundi 29 décembre 2025.

Kfé philo

Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 20:30:00
fin : 2025-12-29 22:30:00

Date(s) :
2025-12-29

Conférence débat Peut-on penser la mort ?
animée par 3 philosophes et Louis-Jacques Suignard
Vin chaud , jus de pommes aux épices   .

Kerouspig Centre de decouverte du son Lannion 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99 

English :

L’événement Kfé philo Lannion a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose