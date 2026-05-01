KG en concert au Café de la Roquette Café de la Roquette Arles

Arles

KG en concert au Café de la Roquette

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 21h. Café de la Roquette 12 Place Paul Doumer Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 21:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

KG. Deux lettres derrière lesquelles se cache Rémy Bux

Bijoutier du son, brouilleur de pistes (et pas qu’audio), personnage mystérieux et inclassable. La musique de KG fonctionne par assemblages, frictions, soustractions, émotions.

Car oui, ici on parle bien de musique. Mais pas celle que tu mets en fond pendant que tu fais cuire des pâtes. KG fabrique une matière hybride, entre électro, rock et indus, avec des nappes de synthés vintage, des guitares qui grincent et des rythmiques qui tournent comme des machines un peu capricieuses. Le genre de son qui ne te demande pas ton avis avant de t’embarquer.

Depuis les années 90, KG développe un univers insaisissable, les premiers temps dans des ambiances shoegaze hypnotiques, puis plus tard à travers une electro-rock percutante, avec toujours cette capacité à vous emmener loin, et pas forcément là où vous vous attendiez.

Sur scène (ou sur le toit de sa bagnole !), KG transforme tout ça en performance, à coups de cuir et de longue chevelure flottant au gré d’un ventilo entre concert, happening et expérience un peu étrange. .

Café de la Roquette 12 Place Paul Doumer Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 97 83 73 cafedelaroquette@gmail.com

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English :

KG. Two letters behind which lies Rémy Bux

L’événement KG en concert au Café de la Roquette Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles