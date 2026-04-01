Khadija El Afrit chante Oum Kalsoum L’Institut du Monde Arabe Paris France

Khadija El Afrit retrace les débuts de la diva égyptienne à son arrivée au Caire et à travers ses premières collaborations avec des poètes et compositeurs emblématiques, tout en mettant en lumière un répertoire classique arabe rare et méconnu.

En choisissant de s’accompagner elle-même au qanoun – un choix audacieux dans la tradition du chant classique arabe – Khadija El Afrit offre une lecture personnelle et contemporaine de ces mélodies intemporelles. Les textes des poètes arabes, portés par sa voix profonde et expressive, résonnent avec une actualité surprenante, oscillant entre élévation spirituelle, quête de liberté et aspiration à la paix.

Le programme est ici pensé dans une formation instrumentale traditionnelle, dite takht en arabe, et la chanteuse qui s’accompagne elle-même au qanoun sera entourée d’un oud, d’un violon, d’une percussion et d’un violoncelle.

Avec Oum Kalsoum, les années 20, Khadija El Afrit, chanteuse, musicienne et musicologue, propose un hommage vibrant et inédit à celle qui a été surnommée l’Astre de l’Orient.

Le samedi 25 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Tarifs : 22€ – 18€ – 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T20:30:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/khadija-el-afrit-chante-oum-kalsoum +33140513838



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