Kham Meslien Solo en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Kham Meslien Solo en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris dimanche 19 octobre 2025.

Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri Texier ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour s’apercevoir peu à peu de l’évidence : la vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations.

Kham Meslien : contrebasse + FX

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Vévés Electriques — Solo V2Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s’apaise… Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 19 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T00:30:00+02:00

fin : 2025-10-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T19:30:00+02:00_2025-10-19T20:30:00+02:00;2025-10-19T21:30:00+02:00_2025-10-19T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/