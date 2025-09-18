Kharkiv, Capitale de la photo rebelle Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Kharkiv, Capitale de la photo rebelle Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 18 septembre 2025.

Kharkiv, Capitale de la photo rebelle

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-25

Venez découvrir la série documentaire « Kharkiv, Capitale de la photo rebelle » grâce à notre partenaire ARTE.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

Discover the documentary series « Kharkiv, Capital of rebel photography » thanks to our partner ARTE.

German :

Erleben Sie die Dokumentarserie « Kharkiv, Capitale de la photo rebelle » dank unseres Partners ARTE.

Italiano :

Venite a scoprire la serie di documentari « Kharkiv, capitale della fotografia ribelle » grazie al nostro partner ARTE.

Espanol :

Venga a descubrir la serie documental « Kharkiv, capital de la fotografía rebelde » gracias a nuestro socio ARTE.

L’événement Kharkiv, Capitale de la photo rebelle Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac