KHEIRON – LE PALAIS D’AURON Bourges

KHEIRON – LE PALAIS D’AURON Bourges samedi 24 janvier 2026.

KHEIRON Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors : tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible.Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien.PMR : shop@bleucitron.net

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18