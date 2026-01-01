KHEIRON Saint-Estève
KHEIRON Saint-Estève vendredi 30 janvier 2026.
KHEIRON
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 18
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Aller voir Kheiron sur scène, c’est assister à 60 minutes de haute voltige car pour son nouveau spectacle “DRAGON”, il puise dans ce qu’il sait faire de mieux… improvisation totale !
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
To see Kheiron on stage is to witness 60 minutes of high-flying, because for his new show ?DRAGON? he draws on what he knows best? total improvisation!
L’événement KHEIRON Saint-Estève a été mis à jour le 2026-01-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME