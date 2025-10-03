Kherson : Human Safari Cosmopolis Nantes

Kherson : Human Safari Cosmopolis Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 19:00 – 21:00

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-franco-ukrainienne-tryzub/evenements/kherson-human-safari-film-documentaire ou par mail – assotryzub@gmail.com

Projection du documentaire suivi d’un échange avec la réalisatrice KHERSON : HUMAN SAFARIRéalisation : Zarina Zabrisky / 2025Durée : 1h12Tourné en Ukraine, ce documentaire raconte le quotidien des habitants de Kherson, victimes d’une campagne de terreur baptisée « safari humain » : des civils traqués par des drones russes.Ces attaques ont été reconnues par l’ONU comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité.Avec des images exclusives et des témoignages directs, le film plonge au cœur de l’invasion, de l’occupation et de la résistance héroïque des Khersoniens. Événement organisé par l’association Tryzub

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr