Khosraw Mani place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan samedi 22 novembre 2025.

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Rencontre avec Khosraw Mani, le samedi 22 novembre, à 16h30.

Diplômé en sciences politiques et juridiques, il livre avec son deuxième ouvrage » Rattraper l’horizon », un roman d’apprentissage poignant le parcours d’un enfant, puis d’un jeune homme, dans un pays miné par l’obscurantisme.

En partenariat avec Lettres du Monde, festival des littératures étrangères. Programmation complète sur lettresdumonde33.com

A l’Auditorium | ados/adultes, sur inscription. .

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

