KIASMA VINYL MARKET Castelnau-le-Lez

KIASMA VINYL MARKET

1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le Salon des Collectionneurs 2026 du Kiasma à Castelnau-Le-Lez/Montpellier Métropole-34 s’additionne d’un Vinyl Market.

Venez chiner quelques belles Galettes Chaudes Disques Vinyles (achat durable et responsable, pour vous et vos descendants !), quelques CDs et K7, tous styles confondus. Curiosités décalées, trouvailles oubliées ou nouveautés canon, il y en aura pour tous les goûts ! Petits Prix !

Des exposants passionnés du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales.

Buvette et petite restauration. Entrée libre de 9h à 17h.

Grand Parking Gratuit ! .

1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 19 06

English :

The Salon des Collectionneurs 2026 at Kiasma in Castelnau-Le-Lez/Montpellier Métropole-34 adds a Vinyl Market.

