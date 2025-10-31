Kiboko Centre culturel Villeneuve-sur-Lot
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-11 16:30:00
Le Friix Club invite les plus petits à embarquer pour un voyage imaginaire au Japon, en compagnie de petites poupées de bois les kokeshis. Nous suivrons Kiboko qui vit avec son frère et ses parents, se laissant aller à la rêverie entre un cerisier et des carpes géantes.
Durée 25 min Dès 1 ans.
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 00
English : Kiboko
The Friix Club invites little ones to embark on an imaginary journey to Japan, in the company of little wooden dolls: kokeshis. We follow Kiboko, who lives with her brother and parents, dreaming away between a cherry tree and giant carp.
Running time: 25 min From age 1.
German : Kiboko
Der Friix Club lädt die Kleinsten ein, sich auf eine imaginäre Reise nach Japan zu begeben, in Begleitung von kleinen Holzpuppen: den Kokeshis. Wir folgen Kiboko, die mit ihrem Bruder und ihren Eltern lebt und sich zwischen einem Kirschbaum und riesigen Karpfen ihren Träumereien hingibt.
Dauer: 25 Min. Ab 1 J.
Italiano :
Il Friix Club invita i più piccoli a intraprendere un viaggio immaginario in Giappone, in compagnia di piccole bambole di legno chiamate kokesi. Seguiremo Kiboko, che vive con il fratello e i genitori, sognando tra un ciliegio e una carpa gigante.
Durata: 25 minuti A partire da 1 anno.
Espanol : Kiboko
El Friix Club invita a los más pequeños a embarcarse en un viaje imaginario a Japón, en compañía de unas muñequitas de madera llamadas kokeshis. Seguimos a Kiboko, que vive con su hermano y sus padres, soñando entre un cerezo y una carpa gigante.
Duración: 25 min A partir de 1 año.
