Kicca & Oscar Marchioni trio Le Son de la Terre PARIS 05
Kicca & Oscar Marchioni trio Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 8 novembre 2025.
Avec une voix chaude et une palette de timbres insoupçonnés, Kicca déborde de vitalité scénique. C’est avec l’éclectique pianiste et organiste, Oscar Marchioni, qu’elle écrit depuis des années des morceaux qui nous plongent dans des atmosphères d’insouciance heureuse, inspirés par différents univers sonores tels que la soul, le jazz et le ska. Au programme, le trio nous propose une sorte de best of de ses derniers albums, mais aussi quelques belles surprises. L’invitation à la danse est assurée par une toute nouvelle rythmique avec le batteur espagnol Joel Carbonell Gonell.
Kicca – chant
Oscar Marchioni – piano et orgue
Joel Carbonell Gonell – batterie
Au programme, le trio nous propose une sorte de best of de ses derniers albums, mais aussi quelques belles surprises.
Le samedi 08 novembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant Bllletterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05