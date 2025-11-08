Kicca & Oscar Marchioni trio Le Son de la Terre PARIS 05

Kicca & Oscar Marchioni trio Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 8 novembre 2025.

Avec une voix chaude et une palette de timbres insoupçonnés, Kicca déborde de vitalité scénique. C’est avec l’éclectique pianiste et organiste, Oscar Marchioni, qu’elle écrit depuis des années des morceaux qui nous plongent dans des atmosphères d’insouciance heureuse, inspirés par différents univers sonores tels que la soul, le jazz et le ska. Au programme, le trio nous propose une sorte de best of de ses derniers albums, mais aussi quelques belles surprises. L’invitation à la danse est assurée par une toute nouvelle rythmique avec le batteur espagnol Joel Carbonell Gonell.

Kicca – chant

Oscar Marchioni – piano et orgue

Joel Carbonell Gonell – batterie

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Bllletterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05