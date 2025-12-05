Kicca & Oscar Quartet JASS CLUB PARIS Paris
19h30 & 21h30
Depuis des années, Kicca écrit aux côtés de l’éclectique pianiste et organiste Oscar Marchioni.
Leurs morceaux plongent dans des atmosphères d’insouciance heureuse, inspirées par des univers aussi variés que la soul, le jazz, le ska ou encore « la dolce vita ». Ils présentent ici un mélange de leurs plus belles compositions.
Au programme, le quartet propose un best-of de ses derniers albums, agrémenté de quelques belles surprises. L’invitation à la danse est assurée par une toute nouvelle rythmique, portée par deux talents de la scène parisienne : le guitariste vénitien Alessandro Bonifacio et le batteur catalan Joel Carbonell Gonell.
Kicca / voix, percussions
Alessandro Bonifacio / guitare
Oscar Marchioni / orgue
Joel Carbonell / batterie
22h30
Jam session Jazz/Soul !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Avec une voix chaude et une palette de timbres insoupçonnés, découvrez Kicca et sa débordante vitalité scénique !
Le vendredi 05 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/