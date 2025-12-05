Kicca & Oscar Quartet JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Depuis des années, Kicca écrit aux côtés de l’éclectique pianiste et organiste Oscar Marchioni.

Leurs morceaux plongent dans des atmosphères d’insouciance heureuse, inspirées par des univers aussi variés que la soul, le jazz, le ska ou encore « la dolce vita ». Ils présentent ici un mélange de leurs plus belles compositions.

Au programme, le quartet propose un best-of de ses derniers albums, agrémenté de quelques belles surprises. L’invitation à la danse est assurée par une toute nouvelle rythmique, portée par deux talents de la scène parisienne : le guitariste vénitien Alessandro Bonifacio et le batteur catalan Joel Carbonell Gonell.

Kicca / voix, percussions

Alessandro Bonifacio / guitare

Oscar Marchioni / orgue

Joel Carbonell / batterie

22h30

Jam session Jazz/Soul !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Avec une voix chaude et une palette de timbres insoupçonnés, découvrez Kicca et sa débordante vitalité scénique !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/