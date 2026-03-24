Kick-Ass Loft Cinémas Châtellerault

Kick-Ass

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super‐héros et d’incroyables aventures. Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom Kick‐Ass se fabrique lui‐même un costume, et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n’a qu’un seul problème Kick‐Ass n’a pas le moindre superpouvoir… Le voilà pourchassé par toutes les brutes de la ville. Mais Kick‐Ass s’associe bientôt à d’autres délirants copycats décidés eux aussi à faire régner la justice. Parmi eux, une enfant de 11 ans, Hit Girl et son père Big Daddy, mais aussi Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank D’Amico, va leur donner l’occasion de montrer ce dont ils sont capables… .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Kick-Ass

L’événement Kick-Ass Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne