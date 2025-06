KICK & FLÛTE + fanfare de Guimaëc – Friko Guimaëc 28 juin 2025 19:00

Finistère

KICK & FLÛTE + fanfare de Guimaëc Friko 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

C’est le début des concerts d’été au Friko !

Au programme du 28 juin la première officielle de la fanfare de Guimaëc (19h) suivi du concert de Kick & Flûte (vers 21h)

Kick & Flûte (clarinette, machines et voix autotunée) joue en duo une musique dansante, callente et déjantée. Une fusion entre musique commerciale et underground reggaeton, techno, électro, hard core et musiques instrumentales populaires se mêlent dans une liberté déroutante. Depuis 2022, la musique de Kick & Flûte a été reconnue pour son originalité et sa puissance d’évocation par sa mise sur les ondes (génériques sur France Culture). À ne pas louper ! .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz

Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement KICK & FLÛTE + fanfare de Guimaëc Guimaëc a été mis à jour le 2025-06-13 par OT BAIE DE MORLAIX