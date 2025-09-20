Kick & Flûte Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-20 21:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dance floor, électro-techno du futur, Rythme latino reggaeton et clarinette virevoltante !

Gabriel Siancas et Sébastien Turner, alias le duo Kick and Flûte, seront en concert, pour jouer les morceaux de leur nouvel ep « Tutti ».

Dans ce nouvel EP de trois titres, Kick & Flûte continue ses explorations musicales reggaeton, techno ou musique de film sont recomposés par les machines et la clarinette, entourées du trio Nuit d’été, Eric Cervera, Dorian Creignou, Nico TPT, Ionolutrev et Nicolas Besnerais.

Kick & Flûte jouera en duo, une musique dansante, callente et déjantée. Une fusion entre musique commerciale et underground reggaeton, techno, électro, hard core et musiques instrumentales populaires se mêlent dans une liberté déroutante. Depuis 2022, la musique de Kick & Flûte a été reconnue pour son originalité et sa puissance d’évocation par sa mise sur les ondes (génériques sur France Culture). .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

