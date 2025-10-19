Kick It ! De l’âge d’or aux nouvelles voix Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Kick It ! De l’âge d’or aux nouvelles voix Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine dimanche 19 octobre 2025.

Communale et le CEPEP t’invitent à plonger dans une journée entière dédiée au hip-hop : Kick It – De l’âge d’or aux nouvelles voix. Un après-midi pour célébrer une culture toujours vivante, qui se réinvente sans cesse. Derrière chaque beat, chaque rime et chaque flow, il y a des histoires de quartiers, de luttes, de réussites. Ces récits, souvent invisibles, rappellent la force du hip-hop à transformer des vies et inspirer des générations entières.

AU PROGRAMME :

12h à 12h45 : Masterclass Beatmaking – Eric Blaze

Producteur, DJ et disquaire, Eric Blaze est une figure incontournable du hip-hop français. Passionné de vinyles, collectionneur et passeur de sons, il excelle dans l’art du beatmaking et dans la transmission de cette culture. Il partagera son savoir-faire et son parcours lors d’une masterclass en musique.

12h45 à 14h : DJ Set : DJ Fab

Beatmaker et animateur radio, DJ Fab est à l’antenne de l’« Underground Explorer Radioshow » tous les dimanches soir depuis 1999, de 22h à 00h. Sur scène, il balance ses mixes et pépites hip-hop, pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès la pause déjeuner.

14h à 15h : Table ronde « La vie après le rap » – animée par Manu Key

Membre fondateur de la Mafia K’1 Fry, Manu Key est un vétéran du rap français. Il réunit autour de lui des artistes qui ont marqué les années 1990 et 2000. Parmi eux : Calbo (du duo Ärsenik, pionnier d’un rap brut et poétique) et Aboubakar Sakanoko ( ancien rappeur (Black 10) et il est aujourd’hui le fondateur du media Disons-nous les choses), pour parler reconversion, transmission et héritage du hip-hop.

15h30 à 16h : Démo live – Kyo Itachi

Beatmaker et producteur reconnu, Kyo Itachi s’inspire du boom bap new-yorkais et d’un univers manga singulier. Ses instrus ont habillé les flows des meilleurs lyricistes, de Sean Price à Rocé en passant par Rocca, Alpha Wann et Nekfeu. Sur scène, il dévoile ses machines et sa science des rythmiques.

16h15 à 16h45 : Showcase – Call Me Femcee

Ce collectif met en avant les lauréates du tremplin national RappeuZ, concours dédié exclusivement aux rappeuses. Sur scène, elles affirment la force d’une nouvelle génération qui bouscule les codes et redessine les contours du rap français. Avec : Opal, Anthéaa, Noelly, Mugler.

17h à 17h30 : Concert final – X-Men

Groupe culte formé par Ill et Cassidy, les X-Men incarnent la grande école du rap français des années 1990. Leur plume acérée et leur flow technique ont marqué l’âge d’or du mouvement.

Et toute la journée, un marché hip-hop avec plusieurs stands : vinyles, t-shirts, bouquins, jeux, labels et éditeurs indés. Tu y retrouveras entre autres Blazing Music, 33 Carat, Faces Cachées Éditions …

Un rendez-vous unique pour rencontrer celles et ceux qui ont bâti la culture hip-hop, celles et ceux qui la transmettent, et celles et ceux qui la réinventent.

Kick It : de l’âge d’or aux nouvelles voix, une après-midi pour vibrer au rythme du hip-hop d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/kick-it-de-lage-dor-aux-nouvelles-voix/