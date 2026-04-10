Kick It x Ticaret by J.O.E. L’Extraterrestre Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Une journée pour écouter, apprendre, danser… et peut-être changer de planète. L’entrée est libre, alors rejoins-nous pour une expérience hors orbite.

EN PRÉSENCE DE :

J.O.E. L’Extraterrestre, artiste visuel et réalisateur des séries documentaires La vraie histoire de Ticaret (Canal+) et H.I.P.H.O.P. (ARTE).

Françoise et Dan de Ticaret, figures emblématiques des débuts du hip-hop en France et en Europe, cofondateurs du mythique magasin Ticaret.

Marie Lévénez (Mazelfreten), danseuse, LRC World Champion avec E-Queenz en 2023

Sidney (H.I.P.H.O.P.), premier B-boy en France et premier animateur noir à la télévision française.

DJ Impakt (KDJS), scratcheur virtuose de renom

Reda Safar, comédien prometteur.

C’EST QUOI TICARET ?

Vidéo

Tout premier concept-store en Europe dédié au hip-hop, la boutique Ticaret est à la fois le laboratoire d’un style nouveau, un lieu de rencontres et une fabrique de mythes. Le duo improbable à sa tête, Daniel Fourneuf, un électricien passionné de danse et de musique, et Françoise Hautot, mannequin cabine et créatrice de mode, importe des vêtements, accessoires et albums hip-hop des États-Unis.

Ticaret compte aussi un studio d’enregistrement de fortune installé au sous-sol et dans l’arrière-boutique des graffeurs célèbres sérigraphient des T-shirts au style unique dans l’héxagone. À la recherche de nouveautés, d’authentique et d’un morceau de rêve américain, s’y croisent JoeyStarr, Oxmo Puccino, Cut Killer, DJ Mehdi, NTM, Dee Nasty, Mathieu Kassovitz, Doc Gynéco, Booba…

AU PROGRAMME

12H À 13H

PIONNIERS I : Vernissage de l’expo arts graphiques « pionniers » – Dans la Halle

Viens découvrir les coulisses et l’univers artistique de la série docu-fiction Canal+, Ticaret. L’artiste et réalisateur J.O.E. L’Extraterrestre te plonge en 1986, à l’ouverture du tout premier magasin de Hip-Hop d’Europe à Paris. À travers des t-shirts, des maquettes, des photos et des estampes inédites, il t’invite dans son monde pour t’interroger sur ce que signifie vraiment être un « pionnier ».

13H À 13H30

PIONNIERS II : Conférence performative avec J.O.E. L’Extra, Marie Lévénez (Mazelfreten), DJ Impakt et Reda Safar – Club Immersif

Prépare-toi pour une expérience audiovisuelle exclusive. Dans cette performance à 360°, J.O.E. L’Extraterrestre mélange spoken word, danse, musique live et scratch pour te faire explorer la figure du pionnier sous toutes ses facettes.

13H30

Pause déj (Profites-en pour aller tester les comptoirs de la halle)

14H À 15H

Projection du premier épisode de la série documentaire « Ticaret » – Extra bal

Plonge dans le Paris des années 80. Tu vas voir comment la boutique Ticaret est devenue le point de ralliement des pionniers français du mouvement Hip Hop en quête d’inspiration et d’authenticité. Réalisé par J.O.E. L’Extraterrestre. Le petit bonus : La série contient des interviews exclusives avec Booba, JoeyStarr, Cut Killer, Solo (Assassin), Oxmo Puccino, Jay One, Ash2, Skki et plein d’autres.

15H À 15H30

Table ronde avec Dan, Françoise et Juan Massenya – Extra bal

Viens écouter J.O.E. L’Extraterrestre animer une discussion exclusive avec les visages du docu-fiction, Daniel Fourneuf et Françoise Hautot. Ils vont t’expliquer l’art du sampling et les philosophie du Hip Hop, aussi bien dans la vie que dans la création.

15H30 À 16H

PIONNIERS III : Performance First man of the moon avec Sidney Dutiel – Club immersif

une performance hybride, à la croisée de la conférence, du live et de la création collective.

Au centre : Sidney Dutiel, figure clé et pionnier du hip hop en France. Autour de lui, un dispositif vivant où les disciplines dialoguent et se répondent. Sidney lit et incarne un texte en cours de création, un récit personnel et politique qui traverse ses origines en Guadeloupe (de l’histoire de l’esclavage à celle du sucre), les racines du funk et de la soul, les années des radios pirates, jusqu’à son apparition à la télévision en 1984 avec la toute première émission dédiée au hip hop — faisant de lui le premier animateur noir sur le petit écran français.

Ce récit prend corps en direct grâce à une constellation d’artistes :

Marie Lévénez (Mazelfreten), qui traduit les tensions et les rythmes par le corps

DJ Impakt, au scratch et à la composition live

Reda Safar, en contribution artistique

et toute une mécanique collective en mouvement, fidèle à l’esprit PIONNIERS

Plus qu’une performance, c’est un moment partagé, une traversée où texte, danse, musique et images se construisent ensemble, sous les yeux du public.

À partir de 16h30 : signature, dédicaces et distribution de goodies

Le temps fort se prolonge avec un moment plus informel aux côtés des artistes : Sidney Dutiel, DJ Impakt, Marie Lévénez, ainsi que l’équipe du projet. Au programme : rencontres, signatures et distribution de cartes postales et affiches.

Des tables pourront également être accessibles à proximité de l’exposition tout au long de la journée pour permettre ces échanges au fil de l’eau.

16H30 À 17H30

PIONNIERS IV : DJ set, projections VJ et Masterclass live « Ticaret mix-tape » / Extra Bal

Pour finir cette journée cosmique en beauté, Dan de Ticaret, DJ Impakt, Marie Lévénez et J.O.E. unissent leurs forces. Ils vont t’enflammer la salle tout en continuant de discuter de ce qui les propulse toujours plus loin. Laisse-toi porter par l’énergie !

AU PROGRAMME :

12h à 12h45 : Masterclass Beatmaking – Eric Blaze

Producteur, DJ et disquaire, Eric Blaze est une figure incontournable du hip-hop français. Passionné de vinyles, collectionneur et passeur de sons, il excelle dans l’art du beatmaking et dans la transmission de cette culture. Il partagera son savoir-faire et son parcours lors d’une masterclass en musique.

12h45 à 14h : DJ Set : DJ Fab

Beatmaker et animateur radio, DJ Fab est à l’antenne de l’« Underground Explorer Radioshow » tous les dimanches soir depuis 1999, de 22h à 00h. Sur scène, il balance ses mixes et pépites hip-hop, pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès la pause déjeuner.

14h à 15h : Table ronde « La vie après le rap » – animée par Manu Key

Membre fondateur de la Mafia K’1 Fry, Manu Key est un vétéran du rap français. Il réunit autour de lui des artistes qui ont marqué les années 1990 et 2000. Parmi eux : Calbo (du duo Ärsenik, pionnier d’un rap brut et poétique) et Aboubakar Sakanoko ( ancien rappeur (Black 10) et il est aujourd’hui le fondateur du media Disons-nous les choses), pour parler reconversion, transmission et héritage du hip-hop.

15h30 à 16h : Démo live – Kyo Itachi

Beatmaker et producteur reconnu, Kyo Itachi s’inspire du boom bap new-yorkais et d’un univers manga singulier. Ses instrus ont habillé les flows des meilleurs lyricistes, de Sean Price à Rocé en passant par Rocca, Alpha Wann et Nekfeu. Sur scène, il dévoile ses machines et sa science des rythmiques.

16h15 à 16h45 : Showcase – Call Me Femcee

Ce collectif met en avant les lauréates du tremplin national RappeuZ, concours dédié exclusivement aux rappeuses. Sur scène, elles affirment la force d’une nouvelle génération qui bouscule les codes et redessine les contours du rap français. Avec : Opal, Anthéaa, Noelly, Mugler.

17h à 17h30 : Concert final – X-Men

Groupe culte formé par Ill et Cassidy, les X-Men incarnent la grande école du rap français des années 1990. Leur plume acérée et leur flow technique ont marqué l’âge d’or du mouvement.

Et toute la journée, un marché hip-hop avec plusieurs stands : vinyles, t-shirts, bouquins, jeux, labels et éditeurs indés. Tu y retrouveras entre autres Blazing Music, 33 Carat, Faces Cachées Éditions …

Un rendez-vous unique pour rencontrer celles et ceux qui ont bâti la culture hip-hop, celles et ceux qui la transmettent, et celles et ceux qui la réinventent.

Viens découvrir en exclu un épisode de Ticaret (la série Canal+) le tout premier magasin de streetwear en Europe, avant de plonger dans un univers Hip Hop immersif : live, danse, expo et DJ sets. Que tu sois de la Old School ou de la nouvelle génération, prépare-toi à un voyage psychotronique avec des légendes comme Sidney ou Dan de Ticaret.

Le dimanche 26 avril 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T12:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/kick-it-x-ticaret-by-j-o-e-lextraterrestre/



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