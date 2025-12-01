Kicontkoi de Noël- Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 19:00:00

2025-12-10

Lectures animées d’albums (dès 3 ans)

Inscription conseillée. .

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 79 28

English :

Animated book readings (ages 3 and up)

German :

Animierte Vorlesungen aus Alben (ab 3 Jahren)

Italiano :

Letture animate di libri (da 3 anni)

Espanol :

Lecturas animadas de libros (a partir de 3 años)

L’événement Kicontkoi de Noël- Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis