Kicontkoi de Noël- Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10 19:00:00
2025-12-10
Lectures animées d’albums (dès 3 ans)
Inscription conseillée. .
English :
Animated book readings (ages 3 and up)
German :
Animierte Vorlesungen aus Alben (ab 3 Jahren)
Italiano :
Letture animate di libri (da 3 anni)
Espanol :
Lecturas animadas de libros (a partir de 3 años)
