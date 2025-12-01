Kicontkoi de Noël Biblio’fil Bibliothèque L’école buissonnière Loireauxence
Bibliothèque L’école buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 19:00:00
2025-12-17
Lectures animées des albums de Noël (dès 3 ans)
Inscription conseillée. .
Bibliothèque L’école buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Animated readings of Christmas albums (ages 3 and up)
German :
Animierte Lesungen aus den Weihnachtsalben (ab 3 Jahren)
Italiano :
Letture animate di album natalizi (da 3 anni)
Espanol :
Lecturas animadas de álbumes navideños (a partir de 3 años)
L’événement Kicontkoi de Noël Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis