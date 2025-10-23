Kicontkoi Monstreux Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 16:45:00

2025-10-23

Histoires, comptines et jeux de doigts autour des monstres (dès 3 ans)

Inscription conseillée. .

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70

English :

Stories, rhymes and fingerplays about monsters (ages 3 and up)

German :

Geschichten, Reime und Fingerspiele rund um Monster (ab 3 Jahren)

Italiano :

Storie, filastrocche e giochi di dita sui mostri (dai 3 anni)

Espanol :

Cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos sobre monstruos (a partir de 3 años)

