Kicontkoi Monstreux Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Kicontkoi Monstreux Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire jeudi 23 octobre 2025.
Kicontkoi Monstreux Biblio’fil
Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 16:00:00
fin : 2025-10-23 16:45:00
Date(s) :
2025-10-23
Histoires, comptines et jeux de doigts autour des monstres (dès 3 ans)
Inscription conseillée. .
Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70
English :
Stories, rhymes and fingerplays about monsters (ages 3 and up)
German :
Geschichten, Reime und Fingerspiele rund um Monster (ab 3 Jahren)
Italiano :
Storie, filastrocche e giochi di dita sui mostri (dai 3 anni)
Espanol :
Cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos sobre monstruos (a partir de 3 años)
L’événement Kicontkoi Monstreux Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis