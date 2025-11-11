Kid Palace Espace james Chambaud Lons

La seule, l’unique, la plus grande boîte de nuit pour enfants de la planète !

Durée 1h30 | À partir de 6 ans

Véritable boîte de nuit pour enfants, le Kid Palace reprend tous les clichés des discothèques DJ de renommée internationale, MC, videurs, bar à bonbons ou à sirops, canon à confettis, smoking machines, concours de danse, lumières hallucinantes, cadeaux à gagner, boules à facettes, gogo dancers, stroboscopes, lâcher de ballons et artifices en tout genre.

Imaginé par le très déjanté Collectif des Sœurs Fusibles, le Kid Palace, c’est 1h30 de folie, d’énergie pure où le démon de la danse s’empare des petites têtes blondes et de leurs parents. .

