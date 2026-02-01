KidiTech Spécial Jeux Vidéo & Pixel Art ! Mézières-en-Brenne

KidiTech Spécial Jeux Vidéo & Pixel Art !

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Vos enfants sont curieux de technologie ? Offrez-leur une après-midi créative et ludique ! Pour les familles avec enfants dès 7 ansFamilles

Le concept Un coding goûter où les enfants découvrent la programmation tout en s’amusant (et en grignotant bien sûr ! ) Parents et grands-parents, vous êtes invités à participer avec eux !

Au programme Jeux logiques pour aiguiser l’esprit; Création graphique et pixel art; Sessions de jeux vidéo; Jeux de codage sur la thématique des jeux vidéo

Une après-midi riche en découvertes et en fun ! Une belle occasion de partager un moment convivial en famille tout en initiant vos enfants au monde du code de manière accessible et amusante. .

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 46 07 76 formation@coeurdebrenne.fr

English :

Coding and logic games, robots, family snacks (children aged 7 and over).

