Kidnapping inc Projection Limoges Bfm centre-ville / auditorium clancier Limoges

Bfm centre-ville / auditorium clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Projection en avant-première française du film de fiction Kidnapping Inc. de Bruno Mourral. Avec Jasmuel Andri, Rolaphton Mercure, Gessica Geneus En créole sous-titré français.
À Port-au-Prince, le fils d’un riche candidat à la présidence vient d’être enlevé par deux gangsters amateurs qui doivent le livrer à leur impitoyable patron.
Projection suivie d’une présentation du film et des coulisses du tournage par Rolaphton Mercure.
> Durée 1h47 .
Bfm centre-ville / auditorium clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
