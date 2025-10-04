Kidnapping inc Projection Limoges Bfm centre-ville / auditorium clancier Limoges

Kidnapping inc Projection Limoges Bfm centre-ville / auditorium clancier Limoges samedi 4 octobre 2025.

Bfm centre-ville / auditorium clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Projection en avant-première française du film de fiction Kidnapping Inc. de Bruno Mourral. Avec Jasmuel Andri, Rolaphton Mercure, Gessica Geneus En créole sous-titré français.

À Port-au-Prince, le fils d’un riche candidat à la présidence vient d’être enlevé par deux gangsters amateurs qui doivent le livrer à leur impitoyable patron.

Projection suivie d’une présentation du film et des coulisses du tournage par Rolaphton Mercure.

> Durée 1h47 .

Bfm centre-ville / auditorium clancier 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

