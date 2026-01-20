Kids aux flambeaux ESF Les Rousses Prémanon

Kids aux flambeaux ESF Les Rousses

Les Jouvencelles Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Descente aux flambeaux pour les enfants.

ESF Les Rousses. Buvette tenue par une association locale !

Achat du flambeau pour 5€. .

Les Jouvencelles Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@esf-lesrousses.com

English : Kids aux flambeaux ESF Les Rousses

