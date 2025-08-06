Kid’s Bat Lamarque
2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-27 2025-08-29
Tous les mercredis et vendredis du 9 juillet au 29 août 2025
De 10h30 à 13h & de 14h à 17h
Venez participer à une animation gratuite spéciale pour les enfants Kid’s Bat
Pendant que les grands dégustent, les plus jeunes découvrent le rôle essentiel des chauves-souris dans nos vignobles !
Ces alliées naturelles des vignerons se nourrissent de moustiques et larves nuisibles un atelier ludique pour apprendre en s’amusant.
Un moment convivial pour toute la famille, entre nature, terroir et transmission. .
Route du Port Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 70 06 81
