Kids Bike Trophy, Saint-Cergue, St-Cergue

Informations pratiques

Kids Bike Trophy Samedi 3 octobre, 09h00 Saint-Cergue District de Nyon

Tarif d’inscription — Tarif d’inscription CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

A l’occasion de sa journée Bike Test, le magasin Monvtt.ch, en collaboration avec l’association ADN, organise une grande journée de course destinée aux enfants de 2 à 16 ans. L’événement se veut avant tout festif, convivial et ouvert à tous, qu’il s’agisse de jeunes passionnés déjà mordus de vélo ou d’enfants qui découvrent leurs premières sensations sur deux roues.

Pour que chacun trouve son plaisir, 7 catégories de niveaux sont prévues, avec des parcours allant de 250 mètres à 14 kilomètres. Les plus petits pourront s’élancer en toute sécurité, et même les draisiennes auront leur place sur la ligne de départ ! Les plus grands, quant à eux, pourront relever de vrais petits défis adaptés à leur âge et à leur niveau.

Saint-Cergue Route d’Arzier 16 St-Cergue 1264 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.mso.swiss/fr/events/2536-kids-bike-trophy#widget-2536 »}, {« type »: « link », « value »: « https://monvtt.ch/blog-mon-vtt/kids-bike-trophy.html »}, {« type »: « email », « value »: « shop@monvtt.ch »}, {« type »: « email », « value »: « guide@monvtt.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41225593009 »}, {« type »: « phone », « value »: « +41792576400 »}]

Course de VTT réservée aux enfants

monVTT