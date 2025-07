KIDS BLIND TEST LEAGUE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

2025-07-12

Le blind test musical pour les 6–12 ans

Samedi 12 juillet, L’Improviste lance la toute première édition de son blind test spécial enfants !

Une heure de musique, de jeu et de rires avec des morceaux tirés de dessins animés, séries, génériques et tubes d’hier et d’aujourd’hui. En équipes de 2 à 4, les enfants s’affrontent dans une ambiance fun et bienveillante.

Un moment ludique à vivre entre copains ou en famille. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

