Kids Club, La Grande École Le Havre

Kids Club

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 12:30:00

fin : 2026-01-03 14:30:00

Date(s) :

2026-01-03

Découvrez le Kids Club à La Grande École !

Le samedi 3 janvier, de 12h30 à 14h30, vos enfants profitent d’un moment ludique et encadré dans notre Salon Rose, pendant que vous déjeunez sereinement au restaurant.

Au programme

Jeux, activités créatives et animations encadrées par notre animatrice Kids Anim.

12 enfants maximum

Accès

1 menu enfant acheté = 1 accès au Kids Club

(Les parents doivent déjeuner au restaurant)

Une expérience pensée pour le plaisir des enfants… Et la tranquillité des parents ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kids Club

L’événement Kids Club Le Havre a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie