Kids Club, La Grande École Le Havre
Kids Club, La Grande École Le Havre samedi 3 janvier 2026.
Kids Club
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-03 12:30:00
fin : 2026-01-03 14:30:00
2026-01-03
Découvrez le Kids Club à La Grande École !
Le samedi 3 janvier, de 12h30 à 14h30, vos enfants profitent d’un moment ludique et encadré dans notre Salon Rose, pendant que vous déjeunez sereinement au restaurant.
Au programme
Jeux, activités créatives et animations encadrées par notre animatrice Kids Anim.
12 enfants maximum
Accès
1 menu enfant acheté = 1 accès au Kids Club
(Les parents doivent déjeuner au restaurant)
Une expérience pensée pour le plaisir des enfants… Et la tranquillité des parents ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Kids Club
