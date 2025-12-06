Kids Etc. – Le festival des familles Le Palace Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Pour l’occasion, un décor magique et résolument cosmique a été imaginé par Hélène, l’organisatrice, en collaboration avec la talentueuse illustratrice Célia Aubry qui signe les illustrations du décor.Un univers grandeur nature, spécialement conçu pour le festival, vous plongera dans une atmosphère féerique où petits et grands pourront rêver, s’émerveiller et capturer de magnifiques souvenirs.Au programme :La rencontre de plus de 40 créateurs, concept-stores, et marques soigneusement sélectionnés pour leur créativité et leur engagement, des talks et la rencontre de personnalités inspirantes, un photo call magique, des ateliers et animations directement proposés sur les espaces exposants et des surprises bien entendu !Une ambiance unique dans un cadre somptueux !

Le Palace Centre-ville Nantes 44000