KIDS MUSICAL ACADEMY COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

KIDS MUSICAL ACADEMY Début : 2026-04-04 à 15:00. Tarif : – euros.

Si votre enfant danse et chante toute la journée, ce spectacle est pour lui car il pourra participer !À la Kids Musical Academy l’ambiance est tendue !Les 3 professeurs de danse, de chant et de théâtre se chamaillent tout le temps. Chacun veut que sa discipline soit plus importante que toutes les autres.Le conflit devient encombrant mais heureusement, une solution va les réconcilier : créer une comédiemusicale avec les enfants !Rubrique : Spectacles enfants / Spectacle MusicalType de public : Jeune public, à partir de 3 ansDistribution : Troupe des InclassablesMise en scène : Nathalie Lefèvre, Sylvain Mathis, Grégory GerebooAuteur : Nathalie LefèvreDurée : 50 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75