Kids Party Parc Mossant Bourg-de-Péage
Kids Party Parc Mossant Bourg-de-Péage dimanche 12 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Kids Party
Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Chasse aux oeufs, kermesse, maquillage, jeux en bois, animations…
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Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00
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English :
Egg hunt, fair, face painting, wooden games, entertainment…
L’événement Kids Party Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme
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