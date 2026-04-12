Kids Party Parc Mossant Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Kids Party

Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Chasse aux oeufs, kermesse, maquillage, jeux en bois, animations…

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Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00

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English :

Egg hunt, fair, face painting, wooden games, entertainment…

L’événement Kids Party Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme