Kids Party Bowling Sens

Kids Party Bowling Sens mercredi 15 octobre 2025.

Kids Party

Bowling 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Au programme

– Bowling illimité (gare aux quilles fantômes)

– Potions magiques (sirops à volonté)

– Bonbons ensorcelés à gogo

– Goûter terrifiant servi à 16h

– Animation encadrée et initiation au bowling

– Une pochette surprise maléfique pour repartir avec le sourire (et quelques frissons) .

Bowling 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com

