Kids Party Bowling Sens

Kids Party
Bowling 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 19:00:00
2025-10-15
Au programme
– Bowling illimité (gare aux quilles fantômes)
– Potions magiques (sirops à volonté)
– Bonbons ensorcelés à gogo
– Goûter terrifiant servi à 16h
– Animation encadrée et initiation au bowling
– Une pochette surprise maléfique pour repartir avec le sourire (et quelques frissons) .
Bowling 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com
