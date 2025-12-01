Kids party Bowling Sens Sens

Kids party

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 19:00:00

2025-12-10

Programme

Bowling illimité de 14h à 19h, encadré par un animateur qui apprendra aux enfants toutes les techniques pour jouer comme de vrais champions.

Sirop à l’eau à volonté

Bonbons à volonté

La visite du Père Noël

Un goûter servi à 16h

Une pochette surprise remplie de petites attentions pour chaque enfant

Découverte de NeoXPerience

Places limitées, réservez vite ! .

Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com

English : Kids party

