Kids party Bowling Sens Sens

Kids party Bowling Sens Sens mercredi 10 décembre 2025.

Kids party

Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:00:00

Date(s) :
2025-12-10

Programme
Bowling illimité de 14h à 19h, encadré par un animateur qui apprendra aux enfants toutes les techniques pour jouer comme de vrais champions.
Sirop à l’eau à volonté
Bonbons à volonté
La visite du Père Noël
Un goûter servi à 16h
Une pochette surprise remplie de petites attentions pour chaque enfant
Découverte de NeoXPerience

Places limitées, réservez vite !   .

Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81  bowlingsens@gmail.com

English : Kids party

L’événement Kids party Sens a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Sens et Sénonais