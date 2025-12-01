Kids party Bowling Sens Sens
Kids party Bowling Sens Sens mercredi 10 décembre 2025.
Kids party
Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne
Tarif : 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Programme
Bowling illimité de 14h à 19h, encadré par un animateur qui apprendra aux enfants toutes les techniques pour jouer comme de vrais champions.
Sirop à l’eau à volonté
Bonbons à volonté
La visite du Père Noël
Un goûter servi à 16h
Une pochette surprise remplie de petites attentions pour chaque enfant
Découverte de NeoXPerience
Places limitées, réservez vite ! .
Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com
English : Kids party
