KIDS PUCE

salle intercommunale des quatres villages Novillard Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

???? Kids Puce de l’APE de la vallée de l’Ecrevisse ??

C’est le moment de faire de la place dans les placards !

Venez vendre ou chiner vêtements, jouets, livres et articles de puériculture lors de notre Kids Puce.

?? Date dimanche 14 décembre 2025

?? Lieu salle intercommunale des 4 villages à Novillard (90340)

?? Heure 8h-13h

???? Réservé aux univers des enfants

• Vêtements bébé enfant

• Jeux et jouets

• Livres et matériel de puériculture

? Sur place buvette et ambiance conviviale

Venez passer un bon moment en famille tout en faisant de bonnes affaires ! .

salle intercommunale des quatres villages Novillard 90340 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 48 85 65 marion.dirand1303@gmail.com

English : KIDS PUCE

L’événement KIDS PUCE Novillard a été mis à jour le 2025-12-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)