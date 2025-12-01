KIDS PUCE Novillard
KIDS PUCE Novillard dimanche 14 décembre 2025.
KIDS PUCE
salle intercommunale des quatres villages Novillard Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
???? Kids Puce de l’APE de la vallée de l’Ecrevisse ??
C’est le moment de faire de la place dans les placards !
Venez vendre ou chiner vêtements, jouets, livres et articles de puériculture lors de notre Kids Puce.
?? Date dimanche 14 décembre 2025
?? Lieu salle intercommunale des 4 villages à Novillard (90340)
?? Heure 8h-13h
???? Réservé aux univers des enfants
• Vêtements bébé enfant
• Jeux et jouets
• Livres et matériel de puériculture
? Sur place buvette et ambiance conviviale
Venez passer un bon moment en famille tout en faisant de bonnes affaires ! .
salle intercommunale des quatres villages Novillard 90340 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 48 85 65 marion.dirand1303@gmail.com
