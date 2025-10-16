Kids Return + Gini STEREOLUX Nantes

Kids Return + Gini Jeudi 16 octobre, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T23:30:00

Fin : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T23:30:00

Kids Return, c’est d’abord une grande histoire d’amitié entre Adrien Rozé et Clément Savoye. De là est née une musique onirique et sensorielle, un cri d’appel au rêve. Entre French touch et Britpop, une bande-son imaginaire, entre spleen adolescent et éclats pop-électroniques.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

